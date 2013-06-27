حليمة بولند مع جيمس بوند في رمضان

بعد غياب استمر عامين تقريباً عن الإعلام لأسباب عائلية، تعود الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى الظهور الإعلامي مجدداً، حيث تطل على الجمهور في رمضان المقبل عبر شاشة "روتانا" التي كانت قد شهدت انطلاقتها عام 2005.

وتقدم حليمة برنامجها الجديد "حليمة بوند" من خلال قناتي روتانا خليجية والـ LBC ، وهو برنامج مسابقات جديد من نوعه من حيث الشكل أو الفكرة، اذ يتمحور ضمن اطار من الفقرات المميزة والتي تدور حول افلام جيمس بوند برؤية جديدة وأجواء مناسبة للمفهوم العام، إضافة الى الاتصالات الجماهيرية والأسئلة المباشرة والديكورات المتعددة والفقرات الجذابة.

ويحمل البرنامج اسم "حليمة بوند" على نسق جيمس بوند وقد تم الربط بين اسم حليمة بولند وجيمس بوند لأنها ستظهر بإطلالة مناسبة وجديدة، وذلك خلال 30 حلقة ترافق فيها حليمة المشاهدين في سهرات شهر رمضان المبارك.