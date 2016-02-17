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المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات

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المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات
أعلنت شركة المترو قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات، وتصدر القائمة السوائل القابلة للاشتعال بكافة أنواعها، والبوتاجازات وأنابيب الفريون، وجميع أنواع الحيوانات، وجميع الأشياء الطويلة سواء حديد أو خشب أو ألومنيوم.

وأكد المتحدث الرسمى أحمد عبد الهادى، أن قائمة الممنوعات تضمنت العدد الكهربية والمدنية، الشاشات ذات الحجم الكبير، الطيور بكافة أنواعها، وحقائب السفر الكبيرة، الكراتين، والآلات الحادة بجميع أنواعها، واللمبات، والألعاب النارية، والشكائر البلاستيك، والدراجات، والتليفزيونات أكبر من 14 بوصة.

وناشدت الشركة الركاب بالالتزام بالتعليمات واتباع التعليمات منعا للتعرض للغرامة الفورية حفاظا على أمن مرفق المترو وسلامة الركاب.

المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات (1)

المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات (2)

المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات (3)

المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات (4)

المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات (5)


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