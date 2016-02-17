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الأرصاد: طقس الخميس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

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الأرصاد: طقس الخميس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا الأرصاد: طقس الخميس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا بالنسبة لهذا الوقت من العام ، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة و والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

القاهرة الصغرى 16 العظمى 33 ،  الإسكندرية الصغرى 15 العظمى 29، المنيا الصغرى 10 العظمى 31،  الفيوم الصغرى 11 العظمى 31 ، أسيوط الصغرى 11 العظمى 31 ، سوهاج الصغرى 11 العظمى 32، الأقصر الصغرى 12 العظمى 32، أسوان الصغرى 15 العظمى 34 شلاتين الصغرى 18 العظمى 28 حلايب الصغرى 20 العظمى 25.

 

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