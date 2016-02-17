نادال يتأهل إلى الدور الثانى لبطولة ريو دى جانيرو للتنس

تأهل لاعب الأسبانى رفائيل نادال إلى الدور الثانى فى منافسات فردى الرجال ببطولة ريو دى جانيرو المفتوحة للتنس للرجال.

ففى الدور الأول للبطولة المقامة فى البرازيل فاز نادال على مواطنه بابلو كارينو بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-1 و6-4.

وخرج البرازيلى توماس بيلوتشى المصنف الثامن بخسارته أمام الأوكرانى ألكسندر دولجوبولوف 6-7 و7-5 و6-2.

كما تأهل الأسبانى نيكولاس ألماجرو إلى الدور الثانى بفوزه على مواطنه دانييل مونوز 6-1 و3-6 و6-4، وتغلب بابلو كويفاس لاعب أوروجواى على الأرجنتينى فاكوندو باجنيس 6-2 و6-صفر.

وصعد الأسبانى ديفيد فيرير المصنف الثانى إلى الدور الثانى بفوزه على التشيلى نيكولاس خارى 6-3 و7-6. وانسحب الأرجنتينى خوان موناكو أمام الأسبانى دانييل خيمينو ترافر الذى كان متقدما بنتيجة 5-2 فى المجموعة الأولى، بحسب «reuters»

وصعد الهولندى دومينيك تيم المصنف الخامس إلى الدور الثانى بفوزه على الأسبانى بابلو أندوخار 6-3 و6-4 بينما فاز الإيطالى فابيو فونينى المصنف السابع على البريطانى ألياش بيدينى 7-5 و6-3.

كما فاز الإيطالى بابلو لورينزى على الإيطالى ماركو سيتشيناتو 6-4 و3-6 و6-1 بينما خرج الأمريكى جاك سوك المصنف السادس بخسارته أمام الأرجنتينى فيدريكو ديلبونيس 7-5 و6-1.

وفاز الأرجنتينى دييجو شفارتسمان على البرازيلى جواو سوزا 6-3 و6-2 وتأهل الأسبانى ألبرت راموس بعد انسحاب الصربى دوسان لايوفيتش الذى كان متقدما 4-3 فى المجموعة الأولى. وتأهل الأسبانى أنيجو سربانتس إلى الدور الثانى بفوزه على اليابانى تارو دانييل 3-6 و7-5 و6-2، وصعد الكولومبى سانتياجو جيرالدو إلى الدور الثانى أيضا بفوزه على البرتغالى جاستو الياس 6-4 و7-6.