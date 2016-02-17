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الخارجية الجزائرية تنعي «بطرس غالي» : حياته زخرت بالعطاء لكل البشرية

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الخارجية الجزائرية تنعي «بطرس غالي» : حياته زخرت بالعطاء لكل البشرية الخارجية الجزائرية تنعي «بطرس غالي» : حياته زخرت بالعطاء لكل البشرية

بطرس غالي – (أرشيفية)

أرسل  وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولى الجزائري رمطان لعمامرة، رسالة تعزية إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، إثر وفاة الدبلوماسي القدير بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وقالت الرسالة أن حياة “غالي” كانت زاخرة بالعطاء والتضحيات والإنجازات لشعبه وللبشرية جمعاء، حيث اقترن اسم الفقيد بتاريخ الدبلوماسية المصرية والدولية.

وأضافت الرسالة، إن “غالي” كرس جهده ووقته لإحلال السلام خدمة لوطنه وشعبه وقارته.

وقال الوزير الجزائري أن الجميع يذكر بعظيم التقدير حكمة غالي وأخلاقه الرفيعة التي جعلت منه قامة فى الدبلوماسية ومثالا يحتذى به فى التفان والبذل، لافتًا إلى أنه كان شاهدا على قدرته الدبلوماسية حيث كان ممثلا بنيويورك، شاهدا خلال تولية الأمانه العامة بالأمم المتحدة، وأعرب العمامرة عن تعازيه القلبية وصادق المواساة لمصر وشعبها وأفراد عائلته الفاضلة.

 

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