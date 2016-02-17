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"اليوم السابع" ينشر توزيع الميليشيات المقاتلة فى الدولة الليبية

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"اليوم السابع" ينشر توزيع الميليشيات المقاتلة فى الدولة الليبية "اليوم السابع" ينشر توزيع الميليشيات المقاتلة فى الدولة الليبية
تنتشر العديد من الميليشيات المسلحة فى الدولة الليبية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافى، وظهرت العديد من الجماعات الإرهابية التى تحمل السلاح فى وجه الدولة وتقوم بعمليات اعتقال للمواطنين على أساس الهوية، فيما انطوت بعض الميليشيات تحت راية الجيش الوطنى الليبى ومحاربة التنظيمات المتطرفة.

تنظيم "أنصار الشريعة":


>هو فصيل من تنظيم "القاعدة" فى ليبيا ويسيطر على جزء مدينة بنغازى وشارك فى اسقاط القذافى، ويقاتل باستمرار قوات الجيش الليبى وتتواجد عناصر التنظيم فى مدن درنة فى الشرق الليبى وصبراتة فى غرب البلاد.

"مجلس شورى ثوار بنغازى":


>هو عبارة عن ميليشيات إسلامية متشددة منها أنصار الشريعة و"17 فبراير" وكتيبة " راف الله السحاتى" وهى تقاتل الجيش الليبى وتتمركز فى أجزاء من مدينة بنغازى شرق البلاد.

"مجلس شورى مجاهدى درنة":


>جماعة مسلحة تتبع تنظيم "القاعدة" وتتكون من ميليشيات إسلامية متطرفة تشكلت فى ديسمبر 2014. وتأتى شهرتها من قيامها فى يوليو 2015 بطرد مسلحى تنظيم "داعش" من معظم مناطق درنة.

"مجلس شورى ثوار أجدابيا":


>جماعة إسلامية متشددة ومقرها بلدة أجدابيا الساحلية غرب بنغازى وتقاتل الجيش الليبى.

ميليشيا "فجر ليبيا":


>تجمع من بين الميليشيات الموالية للإسلاميين تكون عام 2014 واستولى على أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس، يسيطر التجمع تقريباً على جميع المدن الساحلية من مصراتة حتى الحدود مع تونس وكذلك بعض المدن الجنوبية، كغريان ونالوت وجادو. أغلب مقاتليه ينحدرون من مدينة مصراتة.

"قوات الدروع":


>تجمع من ميليشيات تعمل فى أجزاء مختلفة من البلاد بينها "درع ليبيا الوسطى" الداعم لـ"المؤتمر الوطنى العام " حدثت انشقاقات داخله لاحقاً إلى مجموعات صغيرة.

"الدروع ببنغازى":


>يقودها وسام بن حميد الذى قاتل سابقاً إلى جانب قائد جماعة "أنصار الشريعة" المقتول محمد الزهاوى.

مجموعات أخرى داعمة للمؤتمر الوطنى العام المنتهى الولاية


>"الكتيبة 166" التى قاتلت إلى جانب قوات "فجر ليبيا" ضد تنظيم داعش فى محيط مدينة سرت قبل أن تنسحب وتترك له فرصة الاستيلاء على المدينة فى مايو 2015.

"حرس المنشآت النفطية":


>تتميز بسياسة غير واضحة وهى قوة داعمة للمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته يترأسها إبراهيم الجضران وشقيقه الذى أعلن مؤخرا ولائه لتنظيم داعش الإرهابى.

"تنظيم داعش":


>ظهر تنظيم داعش فى ليبيا عام 2015 فى مدينة درنة شرق البلاد حيث سيطرت على المبانى الحكومية، توجه مقاتلوه للسيطرة على مدينة سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافى.

الجماعة المؤيدة للحكومة والجيش الوطنى:


>الجيش الوطنى الليبى والقوى المتحالفة معها: يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر الذى أطلق فى مايو 2014 "عملية الكرامة" ضد الجماعات الإرهابية.

"الزنتان"


>هى ميليشيا مناوئة للإسلاميين وتتواجد فى غرب ليبيا. ميليشيا الزنتان القوية تدعم المعترف بها واشتبكت فى عدة مرات مع "فجر ليبيا".

"الصواعق" و"القعقاع"


>كتائب القعقاع والصواعق موالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا وهاجمت المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس عقب إطلاق "عملية الكرامة" مايو 2014.

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