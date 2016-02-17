القوات الأمنية العراقية تحرر جسر الحامضية من قبضة تنظيم "داعش "

> تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير جسر الحامضية (شرقى مدينة الرمادي) من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابى ،،كما واصلت التقدم باتجاه جزيرة الخالدية مدعومة بقصف مدفعى وصاروخى .

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى روسل فى تصريح خاص لراديو "سوا " الأمريكى اليوم / الاربعاء / ، إن عناصر الفرقة العشارة والقطاعات المشتركة معهم من التقدم نحو جسر الحامضية ورفع العلم العراقى عليه بعد تحريره من عناصر داعش الارهابى .

وأوضح أن السيطرة على هذا الجسر تعد إنجازا مهما ، مبينا أن هذا الجسر يربط بين ضفتى نهر الفرات من اتجاه شرق مدينة الرمادى ، وأن عناصر التنظيم الإرهابى يتحركون من جزيرة الخالدية باتجاه مدينة الرمادى باستخدام هذا الجسر.

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