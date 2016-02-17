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منظمة الصحة العالمية توزع 40 طنا من الأدوية باليمن الأسابيع المقبلة

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منظمة الصحة العالمية توزع 40 طنا من الأدوية باليمن الأسابيع المقبلة منظمة الصحة العالمية توزع 40 طنا من الأدوية باليمن الأسابيع المقبلة

> ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العديد من المستشفيات فى اليمن اضطرت إلى اغلاق وحدات العناية المركزة بها بسبب نقص الوقود والأدوية والكوادر الصحية كما أن العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كانوا يواجهون صعوبة فى الوصول إلى المراكز الطبية وغسيل الكلى الأساسية.

وأوضحت فضيلة الشايب المتحدثة باسم المنظمة أنه وبعد أشهر من منع الوصول إلى مدينة تعز نجحت منظمة الصحة العالمية فى توصيل أكثر من عشرين طنا من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الصحية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وقالت " فى تصريح أورده مركز أنباء الأمم المتحدة ، أنه سيتم توزيع أربعين طنا إضافية من الأدوية خلال الأسابيع المقبلة فى المناطق الاكثر احتياجا للادوية .

و أعلنت الأمم المتحدة عزمها إطلاق مناشدة دولية لتوفير 1.8 مليار دولار أمريكى لتقديم مساعدات إنسانية إلى ملايين الأشخاص فى اليمن هذا العام.

وقال منسق الشئون الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين - حسبما نقل راديو "صوت أمريكا" اليوم الأربعاء - إنه سيتم إطلاق المناشدة غدا (الخميس) للمانحين الدوليين لتوفير الأموال لشراء الطعام والماء وتوفير رعاية صحية عاجلة لنحو 10.6 مليون شخص فى جميع أنحاء اليمن.

وأضاف أوبراين أن مئات المنشآت الصحية قد أغلقت بسبب تلفها أو نقص العاملين بها كما أن الملايين من الأطفال لم يعودوا يذهبون إلى المدرسة، مشيرا إلى أن هناك صعوبات فى توصيل المساعدات للمناطق التى يسيطر عليها الحوثيون.
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