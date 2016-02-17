ليلة_الأبطال - حازم إمام لـ في الجول: صلاح سيشكل خطرا كبيرا على ريال مدريد بشرط

يرى نجم الزمالك وأودينيزي السابق حازم إمام أن محمد صلاح جناح روما بمقدروه تقديم مباراة مثالية أمام ريال مدريد وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث الإمبراطور لـFilGoal.com قائلاً: "صلاح مع سباليتي اختلف دوره كثيراً، أصبح يلعب في عمق الملعب بشكل أكبر، هذا مفيد للفريق بشكل كبير لكن صلاح نفسه يلعب بشكل أخطر على الأطراف فاستغلال سرعته في (الوان تو) هي نقطة قوته الأولى".

وأضاف:"روما سيلعب أمام ريال مدريد بخمسة في الدفاع، سيلعب على الأرجح مباراة مثل التي لعبها أمام برشلونة في الأولمبيكو التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله".

وأوضح "وقتها اعتمد الفريق على المرتدات والتي من شأن صلاح أن يزعج دفاع ريال مدريد فيها كثيراً ولكن بشرط وهو حفاظ روما على توازنه الدفاعي أولاً كي لا ينهار كما حدث في مباراة برشلونة في كامب نو، وجود بيروتي والشعراوي بجانب صلاح سيجعله يظهر أفضل خاصة في ظل التفاهم بينهما".