روسيا تعترض على هجمات تركيا في سوريا وتصفها بـ«الفوضى العارمة»

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، هجمات المدفعية التركية على شمال سوريا بـ«الفوضى المطلقة».

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن ما يحدث على الحدود السورية التركية، في الوقت الحالي، فوضى مطلقة، وفق ما نقلت رويترز، وأشارت إلى أن تركيا تقصف مناطق عبر الحدود السورية وتنقل أموالًا وأشخاصا وإمدادات.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا، أمس الثلاثاء، عن قلقهم حيال الضربات التركية على المقاتلين الأكراد، شمالي سوريا، وقال رئيس المجلس، سفير فنزويلا، رافاييل راميريز كارينو، إن الدول المجتمعة اتفقت على مطالبة تركيا باحترام القانون الدولي.