إسرائيل تنعي «بطرس غالي» : «وفاة أبو السلام »

نعت وسائل الإعلام الإسرائيلية وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي.

وبثت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها ” وفاة أبو السلام بين مصر وإسرائيل “.

وقالت القناة، إن “غالي” يعد من أهم الرجال فى مصر لكونه الشخص الذي استطاع أن يدفع مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل إلى الأمام، ولقبت القناة “غالى” بـ”كسينجر المصري”.

وأكدت القناة أن رغبة “غالى ” فى تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب بشكل نهائى مع إسرائيل لم تنبع أبدا من حبه فيها وإنما من منطلق رغبته أن تعيش بلاد الشرق الأوسط فى أمن مستمر.

وتوفي ”غالي” الأمين العام السابق للأمم المتحد، مساء أمس، عن عمر ناهز 94 عامًا.