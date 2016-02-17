أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط سائق وعاطل بحوزتهما طبنجة و3 خزن و16 طلقة بمدينة إسنا

Google+ Print
سقوط سائق وعاطل بحوزتهما طبنجة و3 خزن و16 طلقة بمدينة إسنا سقوط سائق وعاطل بحوزتهما طبنجة و3 خزن و16 طلقة بمدينة إسنا
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، من ضبط كل من "حسن.ا.ا" 43 سنة سائق، و"أبوبكر.إ.ا" 34 سنة عاطل، وذلك لدى استقلالهما سيارة قيادة الأول، وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن "طبنجة برتا" عيار 9مم قصير مدون عليها أرقام 1974 و3 خزن و16 طلقة من ذات العيار.

وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، وجه بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، يأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعة لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365