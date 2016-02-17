سقوط سائق وعاطل بحوزتهما طبنجة و3 خزن و16 طلقة بمدينة إسنا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، من ضبط كل من "حسن.ا.ا" 43 سنة سائق، و"أبوبكر.إ.ا" 34 سنة عاطل، وذلك لدى استقلالهما سيارة قيادة الأول، وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن "طبنجة برتا" عيار 9مم قصير مدون عليها أرقام 1974 و3 خزن و16 طلقة من ذات العيار.

وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، وجه بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، يأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعة لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.