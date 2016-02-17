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حبس 14 إخوانيا لحيازتهم منشورات أثناء مشاركتهم بمسيرة بلبيس فى الشرقية

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حبس 14 إخوانيا لحيازتهم منشورات أثناء مشاركتهم بمسيرة بلبيس فى الشرقية حبس 14 إخوانيا لحيازتهم منشورات أثناء مشاركتهم بمسيرة بلبيس فى الشرقية
قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس 14 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 14 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، لحيازتهم منشورات وصور الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء قيامهم بمسيرة مع آخرين بناحية قرية غيتة دائرة مركز بلبيس.

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