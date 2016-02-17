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اختراق 3 طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

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اختراق 3 طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية اختراق 3 طائرات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

أرشيفية

كتب: عمر محيسن

أخترقت الأجواء اللبنانية طائرة استطلاع إسرائيلية فوق بلدة علما الشعب تلتها طائرتان حربيتان تابعة للجيش الاسرائيلي اخترقتا من فوق البحر غرب شكا.

كانت قد أصدرت قيادات الجيش اللبناني باينًا أنه عند الساعة 16:50 من يوم أمس، نفذت طائرة استطلاع تابعة «للعدو الاسرائيلي» طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب رياق وبعلبك، ثم غادرت الأجواء الساعة 22:55 من فوق البحر مقابل الناقورة.

وكررتا الفعل طائرتان حربيتان تابعتان «للعدو الاسرائيلي» عند الساعة 17:35، حيث خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب شكا، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 17:50 من فوق بلدة علما الشعب.

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