حصول 8 مستشفيات على المستوى التأسيسي للاعتماد

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن 8 مستشفيات قد حصلت على المستوى التأسيسي للاعتماد وفقا للمعايير المصرية من لجنة اعتماد المنشآت والخدمات الصحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المشروع القومى لاعتماد المستشفيات يستهدف اعتماد 34 مستشفى على المستوى التأسيسى وفقًا للمعايير المصرية.

كما تم اعتماد 204 وحدات صحية بـ18 محافظة من خلال لجنة اعتماد المنشآت والخدمات الصحية في الفترة من مايو 2015 وحتى يناير 2016.

أوضح الدكتور محمد أنور خلف رئيس لجنة اعتماد المنشآت والخدمات الصحية، أن المستشفيات التي حصلت على المستوى التأسيسى هي المجمع الطبى بطنطا وسبورتنج بالإسكندرية التابعتان لهيئة التأمين الصحى، مستشفيا جراحات اليوم الواحد بمدنية نصر والمرج التابعتان لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية مستشفى الزهور ببورسعيد، إضافة إلى مستشفيي جراحات القلب والنساء والتوليد التابعتين لمستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى مصطفى كامل التابعه للقوات المسلحة والتي بدورها حصلت على المستوى الثانى.

قال إنه تم تطوير المعايير المصرية الخاصة بوحدات الرعاية الصحية الأولىة، وأصبحت أكثر اهتماما بحقوق وسلامة المرضى، لافتا إلى أنه جار الحصول على اعتماد الهيئة الدولية” ISQUA”.

وأضاف رئيس لجنة الاعتماد بأنه جار اعتماد كل من مستشفيي الساحل وأحمد ماهر التابعتين لهيئة المستشفيات التعليمية، كذلك مستشفيي البنك الأهلي والشيخ زايد التابعتين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات لم توفق في الحصول على المستوى التأسيسى.

وأشار إلى أنه تم إبلاغهم بنقاط الضغف وجار متابعة تطبيق المعايير التي لم توفق بها من قبل قسم الجودة، كما انتهت اللجنة من وضع معايير الاعتماد لبنوك الدم بالتعاون مع بنك الدم ” المشروع السويسري، كما إنها بصدد إعداد معايير لاعتماد المعامل والإسعاف.

وأوضح رئيس لجنة اعتماد المنشآت والخدمات الصحية أنه منذ تشكيل اللجنة بالقرار الوزاري بالقرار 228 لسنة 2015ـ قامت بعمل دورة تدريبية لأطباء القوات المسلحة على تطبيق المعايير المصرية في يونيو 2015، اختيار 150 طبيبا وممرضة من قطاعات الوزارة المختلفة بجميع المحافظات لتدريبهم على إعداد وتجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية للاعتماد.

وتابع الدكتور محمد أنور أن اللجنة قامت بتمثيل مصر في الاجتماع السنوى لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة الاعتماد ودورة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلال جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

كما أنه تم إعادة العمل في مشروع منظمة الصحة العالمية وتقديم مذكرة تفاهم لاعتماد عدد 10 وحدات رعاية صحية أولية بمحافظتي المنوفية والإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة.