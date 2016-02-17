ليلة_الأبطال - هيدينك: حظوظ الفريقين متساوية في لقاء الإياب

(إفي) أكد جوس هيدينك، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم تحسم بعد لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي رغم فوز الأخير على أرضه 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب ثمن النهائي.

وقال هيدينك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "الخسارة ليست أمرا محببا، ولكن التسجيل خارج ملعبك دائما ما يكون ايجابيا. أبرز التنظيم الدفاعي والتكتيكي الممتاز للفريق. لم نتميز بالفعالية في الهجمات المرتدة، كان علينا أن ندفع أكثر، ولكن حظوظنا قائمة".

وأبرز مستوى الفريق الفرنسي، وبدلائه "العالميين"، بعد أن سجل الأوروجوائي ادينسون كافاني هدف الفوز في مرمى البلوز بعد أربع دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب، ليتجرع هيدينك الهزيمة الأولى له مع الفريق منذ توليه قيادته بصورة مؤقتة خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشار "أشعر ببعض الحسد تجاه فريقه. ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة أمام منافس بهذا المستوى".

وأكد "لا أكون سعيدا بالهزيمة مطلقا، ولكن أعتقد أنها لم تكن هزيمة كبيرة. بالنسبة لي، حظوظ الفريقين متساوية" في لقاء الإياب.