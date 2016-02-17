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الخارجية الأمريكية تنعي «بطرس غالي» : دبلوماسيًا استثنائيًا

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الخارجية الأمريكية تنعي «بطرس غالي» : دبلوماسيًا استثنائيًا الخارجية الأمريكية تنعي «بطرس غالي» : دبلوماسيًا استثنائيًا

بطرس غالي – أرشيفية

نعت وزارة الخارجية الأمريكية وفاة الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وأعرب  وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن حزنه لوفاة الدكتور بطرس غالي، موجهاً تعازيه الحارة لأسرته.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكي جون كيري، عبر تويتر بيان الوزارة لنعي غالى وجاء فيه: “كان بطرس بطرس غالى دبلوماسيا استثنائيا، ورجل دولة ماهر، ومدافعا بلا كلل من أجل السلام”. وتابع البيان: “عدد قليل من الوظائف فى العالم أكثر صعوبة، أو أكثر تبعية، من الأمين العام للأمم المتحدة، وبطرس غالى شغل المنصب بامتياز وشرف”.

وأضاف البيان: “أضم صوتى إلى كثيرين اليوم متمنين الأفضل لأسرته وتذكر حياته المميزة”.

وشاركت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى النعى مغردة عبر تويتر “تنضم السفارة مع وزير الخارجية كيرى فى التعبير عن تعازيها فى وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى”.


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