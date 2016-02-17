صور| «شردي» ومذيعة «نفسنة» ونجم «ستار أكاديمي» ضيوف «معكم منى الشاذلي»

كتبت – إنجي لطفي

تواصل الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، في حلقتها الثانية عن التخسيس وحلم الرشاقة حكاياتها عن تجارب التخسيس مع عددٍ من مشاهير الفن والسياسة، الذين خاضوا التجربة.

وتتنازل كيف نجحوا في إنقاص وزنهم، والتخلص من السمنة المُفرطة.

وتتضمن الحلقة حوارًا مع الكاتب الصحفي والسياسي المعروف محمد مصطفى شردي، والذي يتحدث عن قصته مع التخسيس، وكيف أنه اضطر لإجراء عملية جراحية للتخلص من وزنه الزائد بنصيحة من الأطباء بسبب تأثير السمنة على صحته.

وأوضح “شردي” أنه فقد الكثير من وزنه بعد العملية لكنه يحب شكله وهيئته قبل فقدان وزنه، مشيرًا إلى أنه عانى لسنوات من مشاكل صحية بسبب وزنه الزائد، ولم يكن أمامه اختيار سوى التدخل الجراحي للتخلص من السمنة.

كما تتضمن الحلقة فقرة مع الفنانة شيماء سيف، مقدمة برنامج “نفسنة”، والتي تتحدث فيها عن معاناتها مع الريجيم والأنظمة الغذائية، وتكشف أنها أصيبت بالاكتئاب لأكثر من مرة بسبب كرهها للريجيم وحبها الجارف للأكل.

وتروي “سيف”، كيف أن وزنها الثقيل الذي كان عبئًا عليها في الماضي أصبح مصدر سعادتها وشهرتها حاليًا، مشيرةً إلى أنها لم تفكر أبدًا في إجراء جراحة للتخلص من وزنها الزائد.

وتستضيف “الشاذلي”، بإحدى فقرات الحلقة المطرب الشاب محمود محي، الفائز بلقب ستار أكاديمي في الموسم التاسع، والذي نجح في التخلص من وزنه الزائد قبل التحاقه بالبرنامج لتحقيق حلمه في عالم الغناء والطرب.

ويكشف “محي”، في الحوار كيف فقد ما يقرب من 35 كيلو من وزنه في شهر واحد حتى تتاح له فرصة المشاركة في البرنامج.

وتتضمن حلقة الشاذلي الثانية عن التخسيس أيضًا فقرة مع مذيعتي “سي بي سي سفرة”، سالي فؤاد، وغادة جميل، كي تتحدثان عن أهم الوجبات الغذائية التي تحافظ على رشاقة الجسم، وتجعل الشخص يتمتع بجسد مثالي بعيدًا عن الدهون التي تؤدي للسمنة.

وتواصلت العديد من الحالات التي نجحت في إنقاص وزنها، عن طريق صفحة البرنامج على الفيس بوك للمشاركة في الحلقة.

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