طرح 3مناقصات في 3 مدن جديدة لأعمال الطرق وصيانة وحراسة الغابة الشجرية والإنارة

صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم طرح عملية صيانة وحراسة الغابة الشجرية، وشبكة الري بالتنقيط، بمساحة 280 فدانًا، بمنطقة الـ 320 فدانًا بالحزام الأخضر بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: ” إنه سيتم طرح أعمال طرق المرحلة الثانية “طبقة أساس + طبقة أسفلتية رابطة”، بمنطقة الإسكان المتميز بمساحة 70 فدانًا، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضافت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ” أنه سيتم طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة المرحلة الثالثة، والمنطقة الصناعية جنوب المدينة، وورش الشباب، وذلك في مناقصةٍ عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء “.

ويأتي طرح هذه المناقصات في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير، وتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات، لسكان المدن الجديدة.