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صور|رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون البصرية بالأقصر

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صور|رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون البصرية بالأقصر صور|رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون البصرية بالأقصر

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الفنون البصرية بالأقصر

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، المعرض الدولي للفنون البصرية والتنمية المستدامة، والذي يقام على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الثاني للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، وتنظمه الجامعة في الفترة من 16- 18 فبراير الجاري في مدينة الأقصر.

ويشارك في المعرض 45 مشاركا من الفنانين والمتخصصين في الفنون التشكيلية من والدول العربية والأجنبية.

وأشاد رئيس الجامعة بأعمال المعرض الجماعي، والتي استوحى الفنانون أعمالهم من البيئة المحيطة، وأظهرت قدرتهم على الإبداع باستخدام أدواتهم المختلفة، وتنوعت الأعمال بين الرؤية المستقبلية والتصوير الخيالي ولوحات عن الروحانيات وأثرها في النفس ولوحات زجاجية وخشبية تعبر عن الفن بكافة صوره.

ورافق الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، خلال الجولة التفقدية، اللواء أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد عرابي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والفنانين المشاركين بالمعرض، ويقام أيضا على هامش المؤتمر معرض شخصي لثمانية مشاركين في المؤتمر يضم أعمالهم الشخصية.

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