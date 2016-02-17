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تحرير 350 مخالفة مرورية لسيارات التاكسى بالسويس لعدم تشغيل العداد

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تحرير 350 مخالفة مرورية لسيارات التاكسى بالسويس لعدم تشغيل العداد تحرير 350 مخالفة مرورية لسيارات التاكسى بالسويس لعدم تشغيل العداد
حررت إدارة مرور السويس 350 مخالفة مرورية لسيارات التاكسى بمحافظة السويس، بسبب قيام السائقين بعدم الالتزام بتشغيل عدادات التاكسى.

وقال العميد الدفراوى، قائد مرور السويس، بأن الإدارة قامت بتحرير مخالفات لـ 310 سيارات ملاكى تقوم بتحميل ركاب بدون تصريح، وتم سحب التراخيص، مؤكدا أنه لا يتم مجاملة أحد والقانون ينفذ على الجميع.

وناشد قائد مرور السويس المواطنين التقدم لإدارة المرور فى حال رفض قائد السيارة الأجرة "التاكسى" تشغيل العداد، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه قائد المرور رسالة إلى سائقى السيارات الأجرة "التاكسى"، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن منظومة العداد التاكسى تخدم المواطن وسائقى السيارة الأجرة التاكسى أيضا، وشدد على ضروررة الالتزام بتشغيل العداد.
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