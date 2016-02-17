الأموال العامة بسوهاج تلقى القبض على تاجر أقمشة لاتجاره بالعملة الأجنبية

تمكن ضباط ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة العميد حسام حامد، رئيس القسم، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من إلقاء القبض على تاجر قماش من قنا يقوم بالتردد على محافظة سوهاج بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بقيام تاجر قماش بتجميع كميات كبيرة من النقد الأجنبى من المصريين العائدين من الخارج وإعادة ‏بيعها متربحا من فارق الأسعار.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط "حسام . م . أ .إ" 34 سنة تاجر أقمشة ويقيم شارع الإصلاح دائرة مركز أبو تشت " قنا " لقيامه بالاتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ‏وتجميع كميات كبيرة من النقد الأجنبى من المصريين العائدين من الخارج وإعادة ‏بيعها متربحا من فارق الأسعار، كما أضافت التحريات أن المذكور سوف يتوجه اليوم ‏لدائرة مركز البلينا لبيع كمية من النقد الأجنبى وذلك أثناء مروره بكمين الكسرة دائرة مركز البلينا وبحيازته المبالغ ‏"34.030" دولار أمريكى، "30.900" ريال سعودى، "4236" درهم إماراتى، بمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار خارج نطاق السوق ‏المصرفية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 888 إدارى مركز البلينا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.‏

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