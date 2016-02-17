ضبط المسئول عن مخبز شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لتصرفه فى 8أطنان دقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط المدير المسئول عن مخبز شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة للمخبز وهى 8 أطنان دقيق بلدى مدعم .

حيث شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " المدير المسئول عن مخبز شركة مصر للغزل والنسيج الكائن بمساكن الشركة دائرة قسم كفر الدوار، لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة للمخبز، وبحصر تلك الكميات تبين أنها تقدر بمبلغ 21 ألف جنيه، وتحرر المحضر 2256/2016 جنح قسم كفرالدوار .

كما تم ضبط صاحب مصنع حلاوة طحينية كائن بندر كفر الدوار، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وضبط بحوزته كمية وقدرها 853 ,2 طن حلاوة طحينية ومواد خام، وتحرر المحضر 2272/2016 جنح قسم كفر الدوار.