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النيابة تباشر التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج اليوم

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النيابة تباشر التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج اليوم النيابة تباشر التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش بسيدة مترو المرج اليوم
تباشرنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أباظة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، اليوم الأربعاء، التحقيق مع أمين الشرطة بقسم شرطة المرج المتهم بالتحرش بسيدة وإمساكها من مناطق حساسة بجسدها وتهديدها بالسلاح لاصطحابها معه للمنزل، كما أمرت النيابة العامة باستدعاء السيدة وزوجها لسماع أقوالهما حول الواقعة للتأكد من صحتها.

وكان محمد سيد عبد الفتاح زوج السيدة غادة حسين عبد الرحيم تقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية، يفيد بأن أمين شرطة بمباحث المرج اعتدى على زوجته وتحرش بها أثناء وجودها أمام محطة مترو المرج، وأن أمين الشرطة اعتدى على زوجته وحاول التحرش بها وإمساكها من مناطق حساسة بجسدها وهددها بسلاحه لاصطحابها للمنزل معه.

وأوضح البلاغ، أنه بدلا من محاسبة أمين الشرطة المتهم أو فتح تحقيق فى الواقعة فوجئ بقوة من مباحث المرج تقتحم بيته أمس الاثنين، وتم اصطحابه للقسم وتهديده بتلفيق قضية مخدرات له للتنازل عن المحضر، فخرج من القسم وتوجه للداخلية وطلب مقابلة الوزير لكن لم يتم السماح له.

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مصر 365