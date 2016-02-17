براءة "طيار" من إصابة 14 راكباَ أثناء قيادته الطائرة نتيجة مطب هوائى

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار حسن عادل، ووكيل النائب العام كريم عرفان، وأمانة سر باسم عادلى، ببراءة الطيار "طارق.ز"، من تهمة إحداث عاهات مستديمة لـ 14 مواطناَ عن طريق الخطأ على طائرة مصر للطيران الرحلة 986 القادمة من نيويورك، والتى هبطت فى تمام الساعة 11.15 ص.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن أوراق القضية خلت من ثمة دليل على صحة نسبة الاتهام، حيث إن المحكمة تتشكك فى ثبوت الاتهام بجريمة الإصابة الخطأ فى حق المتهم، وأية ذلك خلو الأوراق من ثمة دليل تطمئن له المحكمة على توافر ركن الخطأ فى حق المتهم، وخلت أوراق الدعوى من ثمة تقرير فنى بفحص الطائرة لبيان طبيعة الخطأ، على الرغم من تشكيل لجنة لذلك الغرض والتى لم يرفق تقريرها بالأوراق للوقوف على حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها .