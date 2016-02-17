الجمعة | «الليثي» يستضيف رشوان توفيق في واحد من الناس

كتبت: إ نجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، فى حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة، الفنان الكبير رشوان توفيق.

و يكشف “توفيق” أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته المهنية الإبداعية والتي تحفل بالعديد من الأعمال الخالدة المتميزة في السينما والمسرح والتليفزيون منها مسلسلات “أبنائي الاعزاء شكرا ، الأيام ، الشهد والدموع ، لن أعيش في جلباب أبي ، محمد رسول الله.”

ويتحدث رشوان توفيق عن بدايته الفنية منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية والتحقه بالعمل بالتليفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعد مخرج حيث عمل مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج “من الجاني؟”، ثم تقدم لاختبار المذيعين ونجح ليصبح مذيعا حتى ينطلق من الشاشة إلى مجالات فنية أوسع حيث قدم برنامج شبابي. وعندما تكونت فرقة مسرح التليفزيون كان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي شيء في صدري إخراج نور الدمرداش. وفى ذلك الوقت تم اسناد إخراج برنامج “من الجانى ؟” له ورغم مشاركاته السينمائية القليلة إلا أنه حصل على جائزة التمثيل دور ثاني لفيلم جريمة في الحي الهادئ إخراج حسام الدين مصطفى.

قدم رشوان للتليفزيون جميع الأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعى والديني حتى أنه احتكر الأدوار الدينية في مسلسلات رمضان في فترة من الفترات، وتميز في أدوار الرجل الصعيدي في الضوء الشارد والليل وآخره وفي المسلسلات التاريخية كما في مسلسل سليمان الحلبي وعرض له مؤخرا أصعب قرار وامرأة فوق العادة.