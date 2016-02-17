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القوى العاملة : صرف 6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ68 منشأة سياحية

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القوى العاملة : صرف 6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ68 منشأة سياحية القوى العاملة : صرف 6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ68 منشأة سياحية

جمال سرور وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة جمال سرور، استمرار مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، صرف 6 ملايين و20 ألفا و942 جنيها، إعانات طوارئ لـ68 منشأة سياحية وفندقية، تعثرت فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها هذه المنشآت، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشآت.

وقال الوزير في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تم صرف هذه المبالغ طبقا للطلبات الواردة من غرفة المنشآت السياحية لصندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، فضلا عن بحث باقي الطلبات تباعًا للمنشآت المتعثرة حتى يتم صرف إعانات الطوارئ لعمالها، مؤكدًا أنه فى مقابل ما تم صرفه، تم استبعاد طلبات 88 منشأة لعدم استيفاء ضوابط الصرف، حيث أظهرت القوائم المالية لتلك المنشآت أنها تحقق أرباحًا.

وأوضح “سرور” أن ذلك يأتى فى إطار ما قررته لمساندة العاملين والمنشآت بالقطاع السياحى نتيجة الظروف الاقتصادية التى يمر بها.

وأوضح مدير المديرية السيد الخطيب أن المنشآت الفندقية والسياحية التى تم صرف الإعانة لها فى مدن شرم الشيخ ودهب ونوبيع وطابا وسانتا كاترين، بواقع 4 ملايين و699 ألفا و57 جنيها لـ52 منشأة سياحية وفندقية، و785 ألفا و951 جنيها لـ10 منشأت سياحية، و535 ألفا و934 جنيها لـ6 فنادق.

 

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