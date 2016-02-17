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تعديل تشريعات نقل الدم لتمكين مصر من تصنيع البلازما فى الخارج

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تعديل تشريعات نقل الدم لتمكين مصر من تصنيع البلازما فى الخارج تعديل تشريعات نقل الدم لتمكين مصر من تصنيع البلازما فى الخارج
أكدت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس شركة خدمات نقل الدم، أنه سيتم تعديل التشريعات الخاصة بعمليات نقل الدم، تمهيدا لعرضها على البرلمان بما يمكن من القيام بإرسال الدم للخارج وتصنيعه لتوفير أدوية مشتقات الدم من البلازما لعلاج أمراض الدم.

وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التشريعات الحالية لا تمكن مصر من سفر الدم للخارج للتصنيع.

وكانت وزارة الصحة والقوات المسلحة وقعت بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات الدم على مرحلتين، الأولى تبدأ بجمع الدم وتصنيعه فى الخارج، والثانية بإنشاء مصنع على أرض مصر خلال 5 سنوات.


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