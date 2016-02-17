سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج فى الشروق

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على نصاب، والذى تبين أنه وراء النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج، والذى اعترف بالنصب على 12 مواطنا والاستيلاء منهم على قرابة ربع مليون جنيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق بلاغا من كل من، "حسام أ م" 28 سنة مهندس معمارى ومقيم المعادى ، و "عبد السلام م ع" 32 سنة، محامى، ومقيم العصافرة بالإسكندرية، و"رضا . ك . أ" 40 سنة، محامية، ومقيمة مرسى مطروح.

وأفاد المبلغون بتضررهم من "محمد أ ح" 36 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بالشروق، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 2110 لسنة 2005م القاهرة الجديدة ثان "نصب" والمحكوم عليه فى 22 حكم حبس جزئى "نصب، شيكات، تبديد" بإجمالى 15 سنة حبس، لقيامه بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج .

وأشار المبلغون فى أقوالهم أن المتهم تحصل من الأول على مبلغ 27500 جنيه، والثانى 12000 جنيه، والثالث 102 ألف جنيه، إلا أنه لم يف باتفاقه معهم، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام ( 744 ، 745، 746 لسنة 2016م جنح الشروق ) وتولت النيابة العامة التحقيق .

وعلى الفور وجه اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، بسرعة تشكيل فريق بحث وضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن فريق البحث بقيادة اللواء هشام عامر رئيس قطاع التجمع الخامس من القبض على المتهم.

كما تم ضبط بحوزته 8 بطاقات رقم قومى باسمه مدون بها عناوين ووظائف مختلفة، و 2 بطاقة تحقيق شخصية مثبت بهما أنه موظف بإدارة الشئون القانونية بالقوات المسلحة، وكارنيه منسوب صدوره لوزارة الدفاع، وكارنيه منسوب صدوره لنقابة المحامين، ورخصة قيادة باسم محمد يحيى "سورى الجنسية" (جميعها مزورة)، وطبنجة صوت تركى الصنع و50 طلقة صوت، و10 أختام منسوبة لشركات وهمية .

وبمواجهته بما ورد بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بقيامه بتزوير المضبوطات لاستخدامها فى النصب على المواطنين، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباته الشخصية، وبعرضه على المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب .

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 9 حوادث نصب على المواطنين بذات الأسلوب، أولها الاستيلاء على مبلغ 7000 جنيه من "مؤمن ص ى" 25 سنة حاصل على ليسانس آداب، والاستيلاء على مبلغ 4000 جنيه من "أحمد ش م" 20 سنة فرد أمن، والاستيلاء على مبلغ 4500 جنيه من "أحمد م ص" 35 سنة، والاستيلاء على مبلغ 19000 جنيه من "أحمد س ع" 33 سنة سائق .

كما اعترف بالاستيلاء على مبلغ 7000 جنيه من "شهاب أ م" 27 سنة طالب، والاستيلاء على مبلغ 7500 جنيه من "أسامة ش م" 32 سنة، حاصل على بكالوريوس، والاستيلاء على مبلغ 4000 جنيه من "أمير م ص" 35 سنة حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، والاستيلاء على مبلغ 4500 جنيه من "محمد ح ح" 32 سنة، والاستيلاء على مبلغ 4500 جنيه من "محمد ش ع" 32 سنة ، مدير مطعم، وجارى استدعاء ضحايا المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحررت المحاضر اللازمة، ووجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة التى تولت التحقيق .

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