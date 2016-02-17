غدا.. "الأوقاف" ترسل قافلة دعوية لجنوب سيناء لنبذ العنف والإرهاب

قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة سترسل غدا الخميس قافلة دعوية برئاسة الدكتور السيد عبدالبارى، مديرعام المراكز الثقافية، لإلقاء دروس مسائية بالمساجد، وإلقاء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة، وتضم القافلة 9 من عظماء مشايخ الأوقاف.

وأضاف، تهدف القافلة إلى نبذ العنف ونبذ الإرهاب والدعوة إلى الوسطية والاعتدال والمشاركة الوجدانية والفهم الحقيقى للمصير المشترك، وأن هناك اهتماما من وزارة الأوقاف على وعى قوافلها الدعوية المتجهة إلى جنوب سيناء لتبيين أن هذه اللحمة العربية التى بدأت تتبلور بالعلاقة المتميزة التى تعى معنى المصير المشترك بين البيت الأفريقى العربى لهى خطوة كبيرة يمكن البناء عليها لوضع أسس الوحدة والتكامل والتنسيق والتعاون سياسيا وأمنيا وفكريا.

وأشار الراوى إلى أن الوحدة فى حد ذاتها ستكون أحد أهم عوامل الردع للطامعين فى خيرات منطقتنا، ومن يعملون منهم على تفتيت وتمزيق كيانها وبنيانها وتهديد أمنها، كما أن هذه الوحدة ستكون منطلقا للتنمية الشاملة لكل دول المنطقة بما يعود بالنفع على أبنائها جميعا. فلننطلق متوكلين على الله عز وجل فى كل ما يخدم ديننا وأمتنا وأوطاننا على أساس من الوحدة والفهم الحقيقى لمعنى المصير المشترك.