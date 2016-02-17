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محافظ دمياط يحيل واقعة غلق وحدة طب الأسرة بالغنيمية لمديرية الصحة للتحقيق

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محافظ دمياط يحيل واقعة غلق وحدة طب الأسرة بالغنيمية لمديرية الصحة للتحقيق محافظ دمياط يحيل واقعة غلق وحدة طب الأسرة بالغنيمية لمديرية الصحة للتحقيق
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تعليماته لإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لتشكيل لجان للمرور على مديريات الخدمات والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة والمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على الانضباط الإدارى وإتاحة أكبر فرصة ممكنة من أوقات العمل لاستقبال شكاوى ومطالب وحالات المواطنين الطارئة حتى فى أوقات النوبتيجيات.

كما وجه وفق بيان للمحافظة اليوم بالمرور على وحدة طب الأسرة بالغنيمية، حيث تبين أن الوحدة مغلقة فى مواعيد النوبتيجية، وأحال المحافظ المخالفة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق العاجل والإفادة.

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