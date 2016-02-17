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محافظ دمياط يبحث مشروعات الصرف الصحى بقرى المحافظة

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محافظ دمياط يبحث مشروعات الصرف الصحى بقرى المحافظة محافظ دمياط يبحث مشروعات الصرف الصحى بقرى المحافظة
صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية اليوم، بأنه تمت الموافقة الفنية المبدئية على موقع مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الغوابين، وجار استكمال المحافظة للمستندات المطلوبة من وزارة الزراعة وموافقة وزير الزراعة على استثنائها من الحيز العمرانى تمهيدا لاستصدار قرار الترخيص.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لبحث موقف مشروعات الصرف الصحى بنطاق المحافظة والتى من بينها مشروع الغوابين.

وقال المهندس طارق موسى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، إن مشروع الصرف الصحى بالغوابين مدرج فى الخطة الحالية للهيئة، وتم عمل الشبكات بنسبة 100%، وأنه فور انتهاء إجراءات الموقع واستصدار قرار الترخيص فسوف تعمل المحطة قبل أول يوليو المقبل لتخدم قريتى الغوابين والعطوى.

كما ناقش المحافظ مع المهندس طارق موسى مشروعات الصرف الصحى بقرى الضهرة والسالمية والنجارين بمركز فارسكور.

وقال المهندس طارق موسى، إن السالمية والنجارين يتوفر بهما موقع لمشروع الصرف الصحى، لكن قرية الضهرة تحتاج لموقع لإقامة محطة الرفع، مشيرا إلى أن الهيئة القومية وافقت بشكل مبدئى على إقامة المشروع بالضهرة وإدراجها بالخطة بشرط توفير قطعة أرض للمشروع، حيث ناشد المحافظ أهالى قرية الضهرة التبرع بقطعة أرض على مساحة 300 م2 لإقامة المشروع، نظرا لعدم وجود أراضى أملاك دولة على أن يبدأ تنفيذ المشروع بمجرد توفير الأرض المطلوبة لخدمة القرية بالكامل.

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مصر 365