213 راكبا غادروا منفذ طابا البرى وسانت كاترين تستقبل 276 زائرا

قال اللواء باهر نور الدين، رئيس مدينة طابا، فى تصريحات صحفية، إن 213 راكبا غادروا اليوم الأربعاء منفذ طابا البرى بعد أداء إجازتهم فى منتجعات طابا، بينما وصل منفذ طابا البرى 203 ركاب قادمين من إيلات الإسرائيلية للتمتع والتنزه بطابا ودهب وشرم الشيخ.

بينما أكد المهندس السيد عبدالصادق، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة استقبلت اليوم 276 زائر من مختلف الجنسيات جاءوا لزيارة دير سانت كاترين والاستمتاع بجمال المدينة وطلوع جبل سانت كاترين ومنطقة السفارى.

وقال اللواء عصام خضر، مدير إدارة العمليات بالمحافظة، إن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم الاربعاء 203 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 213 سائحا وصلت خمس سيارات وسافرت ست سيارات.