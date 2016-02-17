إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة السرعة الزائدة عند الكيلو 55 على طريق الفرافرة الواحادت البحرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد يفيد انقلاب سيارة أجرة بجوار فرع الجامعة الجديد على طريق الخارجة أسيوط، مما أسفر عن إصابة كلا من أشرف عبد الرحمن محمد 39 سنة من محافظة الشرقية وحمدى عبد الوهاب شميس 50 سنة من المنصورة وأيمن محمود خليفة 41 سنة من محافظة الشرقية وسعيد محمدمصطفى 28 سنة من الشرقية بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة لتلقى العلاج اللازم .