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سقوط عاطل يحصل فواتير الكهرباء من المواطنين بدلا من صديقه المحصل بالبساتين

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سقوط عاطل يحصل فواتير الكهرباء من المواطنين بدلا من صديقه المحصل بالبساتين سقوط عاطل يحصل فواتير الكهرباء من المواطنين بدلا من صديقه المحصل بالبساتين
تمكن رجال مباحث البساتين من ضبط عاطل أثناء قيامه بتحصيل قيمة إيصالات الكهرباء من المواطنين بالمنطقة، والذى اعترف بقيامه بتحصيل الفواتير بدلا من صديقه محصل الكهرباء مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه منه، فتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث البساتين بشارع النصر، وأثناء ذلك تمكنوا من ضبط "محمود س م" 21 سنة، لا يعمل ومقيم دائرة مركز البدر شين بالجيزة، وبحوزته حقيبة بداخلها إيصالات تحصيل كهرباء ومبلغ 3000 جنيه .

وبمواجهته قرر بتحصله على الإيصالات من صديقه "إسماعيل.ع" محصل بشركة كهرباء شمال القاهرة لتحصيل الفواتير من المواطنين بدلا منه مقابل مبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365