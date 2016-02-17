أخبار عاجلة

الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله يؤكد العثور على أشلاء يشتبه فى كونها لمنفذ العملية الإرهابية -
الأخبار - خالد النشار : ننعي ببالغ الحزن القاضي صموئيل جورج الرئيس بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية -
عضو بالبرلمان يكشف عن موجة غلاء قادمة خلال شهر يونيو القادم -
19 مليون بطاقة تموين مهددة بالتوقف في 30 يونيو -
الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أوباما: الولايات المتحدة ستواصل ضرب "داعش" فى ليبيا

Google+ Print
أوباما: الولايات المتحدة ستواصل ضرب "داعش" فى ليبيا أوباما: الولايات المتحدة ستواصل ضرب "داعش" فى ليبيا

> قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا حال ما يتم تحديد أهداف معينة.

وأكد أوباما ، خلال مؤتمر صحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء فى ولاية كاليفورنيا ، أن الولايات المتحدة ستلاحق تنظيم "داعش" حيثما كان ، مشيرا إلى الغارة التى شنتها القوات الامريكية العام الماضى والتى استهدفت أحد كبار قادة تنظيم "داعش" فى ليبيا.

وقال أوباما " إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء عندما تتبلور عملية محددة وأهداف بعينها " ، وأضاف " إنه يعمل مع دول أخرى لتحديد الفرصة لتقويض تنظيم "داعش" فى ليبيا.

واستطرد قائلا " إنه يتم العمل فى نفس الوقت مع الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا باعتبارها إحدى الخطوات الرئيسية لتسوية الصراع فى ليبيا".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365