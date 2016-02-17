أوباما: الولايات المتحدة ستواصل ضرب "داعش" فى ليبيا

> قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا حال ما يتم تحديد أهداف معينة.

وأكد أوباما ، خلال مؤتمر صحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء فى ولاية كاليفورنيا ، أن الولايات المتحدة ستلاحق تنظيم "داعش" حيثما كان ، مشيرا إلى الغارة التى شنتها القوات الامريكية العام الماضى والتى استهدفت أحد كبار قادة تنظيم "داعش" فى ليبيا.

وقال أوباما " إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء عندما تتبلور عملية محددة وأهداف بعينها " ، وأضاف " إنه يعمل مع دول أخرى لتحديد الفرصة لتقويض تنظيم "داعش" فى ليبيا.

واستطرد قائلا " إنه يتم العمل فى نفس الوقت مع الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا باعتبارها إحدى الخطوات الرئيسية لتسوية الصراع فى ليبيا".

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