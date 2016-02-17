البنتاجون : وقف الأعمال العدائية فى سوريا "امتحاناً" لروسيا

>أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء إنها سترد "ان دعت الحاجة" فى حال تم انتهاك الاتفاق على وقف الاعمال العدائية فى سوريا معتبرة انه "امتحان" لروسيا.

ولم يحدد المسؤول الإعلامى فى البنتاجون بيتر كوك طبيعة الرد لكنه أكد أن مخالفة الإتفاق المبرم فى ميونيخ ستدخل فى الإعتبار عند إتخاذ قرارات عسكرية.

وقال كوك فى لقاء صحفى فى وزارة الدفاع الأمريكية "سنراقب عن كثب من يحترمه ومن لا يفعل، وسنكون قادرين على الكشف عن أى إنتهاك لإتفاق وقف الأعمال العدائية والرد أن دعت الحاجة".

وياتى هذا التحذير فى أعقاب غارات جوية استهدفت مدينة حلب ومحيطها (شمال سوريا) الإثنين وأصابت مستشفيات ومدارس وقتلت حوالى 50 شخصا بحسب الأمم المتحدة التى اعتبرت الغارات "إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

ولم تتهم الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة موسكو مباشرة بشن الغارات لكن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الإثنين أن الهجمات تثير الشكوك إزاء إرادة روسيا وقدرتها على وقف القتال.

وصرح نائب المتحدث باسم الخارجية مارك تونر للصحفيين "لا يمكننى أن اؤكد بشكل قاطع ضرورة وقف الاعمال العدائية فى غضون اسبوع بعد الخميس الفائت، لكننا سنتوقع بلا شك حدوث تقدم".

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