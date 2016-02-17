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وفاة تلميذة نتيجة اشتغال النار بملابسها أثناء إعداد الشاى فى سوهاج

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وفاة تلميذة نتيجة اشتغال النار بملابسها أثناء إعداد الشاى فى سوهاج وفاة تلميذة نتيجة اشتغال النار بملابسها أثناء إعداد الشاى فى سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام طفلة فى الثانية عشرة من العمر مصابة ‏بحروق من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 80% بأنحاء متفرقة بالجسم، وتوفيت ‏عقب ذلك.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد إصابة طفلة بحروق عقب اشتعال النيران بملابسها أثناء إعدادها الشاى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد هيثم الحجيرى، معاون مباحث المركز بوصول "علياء. م. م" 12 سنة تلميذة وتقيم بناحية الجلاوية دائرة المركز مصابة "‏بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 80% بأنحاء متفرقة بالجسم "وتوفـيت ‏عقب ذلك.

بالفحص وسؤال والدتها ربة منزل وتقيم ‏بذات الناحية قررت أنه أثناء إعداد المذكورة كوب شاى على البوتاجاز امتدت النيران لملابسها مما نتج عنه ‏إصابتها التى أودت بحياتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد ‏بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث ‏الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 عوارض المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة ‏صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365