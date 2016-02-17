أب يقتل ابنته خنقا لسوء سمعتها بالمرج

لم يجد أب أمامه بعد ترك نجلته منزل الزوجية وسوء سمعتها الذى يتردد على ألسنة الجيران، سوى أن يستدرجها إلى مسكنه ومن ثم التخلص منها بقتلها خنقا انتقاما لشرفه، إلى أن تم كشف أمره أثناء محاولته دفن جثمانها دون تصريح، فتم ضبطه واعترف بتفاصيل جريمته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات مفادها قيام "ع ش ع" 52 سنة، حارس عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس، ومقيم تقسم الأباصيرى، بمحاولة دفن نجلته "أ"، 28 سنة، ربة منزل، ومقيمة المطرية وبدون تصريح دفن.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وعثر بداخل مسكنه على جثة نجلته، وتبين من معاينة الجثة أن بها آثار خنق بالرقبة.

وبمناقشته اعترف بأنه نظرا لقيامها بترك منزل الزوجية وسوء سمعتها قرر التخلص منها حيث قام باستدراجها إلى مسكنه وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1457 لسنة 2016م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.