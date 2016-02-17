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ضبط صاحب مجمع استهلاكى بحيازته 700 كليو سكر مجهول المصدر بالقاهرة

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ضبط صاحب مجمع استهلاكى بحيازته 700 كليو سكر مجهول المصدر بالقاهرة ضبط صاحب مجمع استهلاكى بحيازته 700 كليو سكر مجهول المصدر بالقاهرة
ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالقاهرة القبض على صاحب مجمع استهلاكى بحيازته 700 كليو سكر مجهولة المصدر و حرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة مفادها أن مالك مجمع استهلاكى، يعمل بدون ترخيص بنطاق القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السكر الغير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدما في ذلك خامات خالية من أى مستندات أو تفيد مصدر حيازتها، مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و بحيازته 700 كليو سكر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

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مصر 365

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