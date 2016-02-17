تنفيذ 26 حكما قضائيا وإداريا وضبط 19 قضية تموينية بسوهاج

أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات ‏الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب، ‏وتم تأمين تنفيذ "26 " حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، فى مركز شرطة طهطا، أنه تم تأمين إزالة "10" حالة تعدى على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 596 إدارى المركز لسنة 2016 ‏، وفى مركز شرطة البلينا، تم تأمين إزالة "9" حالات تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 903 إدارى المركز لسنة 2016.

وفى قسم شرطة ثان سوهاج، تم تأمين تنفيذ "7" أحكام وقرار قضائى‏، وتم تأمين تنفيذ الحكم القضائى رقم 197 لسنة 58 ق . ع مدنى سوهاج الصادر لصالح مطرانية ‏الأقباط الكاثوليك بسوهاج والمتضمن تسليم مساحة 550 مترا كائنة داخل سور نادى سوهاج ‏الرياضى بجوار السور القبلى للمطرانية، وذلك بإشراف اللواءين مساعدى المدير للشئون المالية ‏والأمن والعميد رئيس المباحث الجنائية ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج مدعومين بتشكيل من إدارة قوات الأمن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 551 إدارى القسم لسنة 2016‏.

فى سياق متصل، شنت ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية بأنحاء المديرية، أسفرت عن ضبط "19" قضية، وذلك بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد نصحى رئيس مباحث التموين، والذى أوضح أن الحملة جاءت فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة ‏الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق فى ضوء ‏القرارات الصادرة بزيادة الجمارك على بعض السلع لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ‏ومحدودى الدخل.

وتم ضبط "ح . م . ه " 25 سنة صاحب محل مجمدات ويقيم دائرة مركز المنشأة، لحيازته ‏وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد "8" أطباق سجق، كفتة، بيف ‏برجر، أجنحة دجاج"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1750 جنح مركز المنشأة لسنة ‏‏2016 ‏.

‏وضبط "أبو بكر . ع . م " 18 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز أخميم، لبيعه ‏سجائر بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2016 جنح مركز أخميم لسنة ‏‏2016، وضبط "9" علب زيت زيتون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر عن ‏ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.