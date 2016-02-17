خالد الزعفرانى: الدور على "إخوان تونس" فى الانفصال عن التنظيم الدولى

أكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن عددا كبير امن فروع جماعة الإخوان فى الخارج ستعلن انفصالها عن التنظيم الدولى للجماعة إذا لم تقدم الجماعة فى مصر على تغيير نهجها ووقف التصعيد، مضيفا أن انفصال إخوان الأردن عن الجماعة ليس سابقة من نوعها فقد سبقهم فى ذلك إخوان الكويت والبحرين.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن إخوان تونس مؤهلون للانفصال عن التنظيم الدولى، خاصة أن حركة النهضة لها خط مختلف تماماً مع إخوان مصر ، حيث أوضح الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة ذلك عدة مرات وأغلب الأجنحة في حزب النهضة تختلف مع الغنوشى فى ميله لإخوان مصر.

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