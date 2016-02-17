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خالد الزعفرانى: الدور على "إخوان تونس" فى الانفصال عن التنظيم الدولى

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خالد الزعفرانى: الدور على "إخوان تونس" فى الانفصال عن التنظيم الدولى خالد الزعفرانى: الدور على "إخوان تونس" فى الانفصال عن التنظيم الدولى
أكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن عددا كبير امن فروع جماعة الإخوان فى الخارج ستعلن انفصالها عن التنظيم الدولى للجماعة إذا لم تقدم الجماعة فى على تغيير نهجها ووقف التصعيد، مضيفا أن انفصال إخوان الأردن عن الجماعة ليس سابقة من نوعها فقد سبقهم فى ذلك إخوان الكويت والبحرين.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن إخوان تونس مؤهلون للانفصال عن التنظيم الدولى، خاصة أن حركة النهضة لها خط مختلف تماماً مع إخوان مصر ، حيث أوضح الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة ذلك عدة مرات وأغلب الأجنحة في حزب النهضة تختلف مع الغنوشى فى ميله لإخوان مصر.


>الصحف الأمريكية: مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية علم بالتلاعب فى تقارير عسكرية عن داعش.. انفصال إخوان الأردن عن الجماعة فى مصر ضربة جديدة للتنظيم.. أوروبا تشهد عهدا جديدا من العنصرية

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