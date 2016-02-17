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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويزور متحف الحضارة

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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويزور متحف الحضارة اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويزور متحف الحضارة
يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الأسبوعى لمتابعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان بالإضافة إلى متابعة تقارير الوزراء المختلفة.

ويعقب الاجتماع زيارة رئيس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء من بينهم السياحة والآثار لمقر متحف الحضارة لمتابعته فى إطار جهود الحكومة للاهتمام بالمناطق الأثرية والسياحية.

كما يواصل رئيس الوزراء لقاءاته مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والكتاب لعرض برنامجها الحكومة عليهم.


>- الحكومة تواصل محاولات إعادة الحياة للسياحة.. "الوزراء" يوافق على إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف بشرم الشيخ وتفعيل لجنة وزارية للسياحة.. المجلس بحث إنشاء شركة للاستثمار السياحى وأخرى لتأمين المطارات

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