اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويزور متحف الحضارة

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة لتقديمها للبرلمان بالإضافة إلى متابعة تقارير الوزراء المختلفة.

ويعقب الاجتماع زيارة رئيس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء من بينهم السياحة والآثار لمقر متحف الحضارة لمتابعته فى إطار جهود الحكومة للاهتمام بالمناطق الأثرية والسياحية.

كما يواصل رئيس الوزراء لقاءاته مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والكتاب لعرض برنامجها الحكومة عليهم.

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