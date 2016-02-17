بالصور.. البعثات الدولية تواصل البحث عن الاكتشافات الأثرية بأسوان

تواصل البعثات الأثرية الدولية الخمس، أعمالها داخل محافظة أسوان، للموسم الثانى على التوالى، بعد أن توصلت إلى 7 اكتشافات أثرية هامة.

وأكد الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان، أن أسوان احتلت المرتبة الأولى على مستوى مصر فى كونها أكثر مدن الاكتشافات الأثرية بواقع 7 اكتشافات، كان أبرزها الكشف عن إصابة أقدم سيدة فرعونية بمرض سرطان الثدى، من خلال جامعة خيان الإسبانية، بمنطقة مقابر الأمراء.

وأضاف "سلامة" لـ"اليوم السابع"، أن ضمن هذه الاكتشافات الهامة هى الكشف عن أساسات وبقايا معبد بمنطقة محاجر جبل السلسلة، والتى تبعد حوالى 65 كم شمال أسوان، وذلك ضمن أعمال الحفائر التى تجريها بعثة جامعة ليند السويدية.

وأشار مدير عام آثار أسوان، إلى أن الاكتشافات الحديثة موزعة بين أعمال البعثات الخمس ما بين الجامعات "الإسبانية والإنجليزية والسويدية والسويسرية والألمانية".

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