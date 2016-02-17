اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل عددا من رؤساء تحرير الصحف الكويتية

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، الأربعاء، وفداً إعلاميا كويتيا يضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف الكويتية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وقال عماد بوخمسين، رئيس تحرير النهار الكويتية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية يأتى فى ظل تنامى العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة، كما أن اللقاء تأكيد للعلاقات الأخوية بين مصر والكويت على المستويين الرسمى والشعبى.

وأضاف "بوخمسين" فى تصريحات صحفية، أن جهود الرئيس السيسى لإعادة بناء الدولة المصرية والنهوض باقتصادها موضع تقدير كل عربى محب لعروبته، لأن فى قوة مصر قوة للعرب جميعا، فمصر هى قلب العروبة النابض.

وأضاف:"أهنئ فخامة الرئيس السيسى وشعب مصر العظيم باستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل المصرية بانتخاب البرلمان المصرى وبدء ممارسته لدوره فى الحياة السياسية المصرية".

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