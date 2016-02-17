الأرصاد.. طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بالنسبة لهذا الوقت من العام بارد ليلا على معظم الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

16 3315 2812 2816 2316 2517 2915 3216 3210 298 2911 2914 2616 3115 3120 309 2810 2412 298 329 3317 3317 3215 329 3311 3313 3316 3419 2920 2616 3215 3320 2812 29 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

>الصغرى العظمى

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

22 3616 2812 2316 2215 2416 2312 278 2616 2512 2314 2317 2611 2718 244 2023 3611 209 164 156 1516 29 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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3 1912 195 2211 2624 31-3 924 342 1114 2110 15-4 5-2 8-2 43 7-3 -صفر-7 -33 7-صفر 8.