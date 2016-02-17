الأرصاد.. طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بالنسبة لهذا الوقت من العام بارد ليلا على معظم الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة.إعلان - Ads إعلان - Ads
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>- غدا.. طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة16 33
الإسكندرية15 28
مطروح12 28
بورسعيد16 23
دمياط16 25
بلطيم17 29
الإسماعيلية15 32
السويس16 32
العريش10 29
نخل8 29
طابا11 29
الطور14 26
مرسى علم16 31
الغردقة15 31
شرم الشيخ20 30
رفح9 28
كاترين10 24
سيوة12 29
المنيا8 32
الفيوم9 33
رأس سدر17 33
أبوسمبل17 32
وسط الدلتا15 32
أسيوط9 33
سوهاج11 33
الأقصر13 33
أسوان16 34
شلاتين19 29
حلايب20 26
الوادى الجديد16 32
قنا15 33
نويبع20 28
السلوم12 29 .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>الصغرى العظمى
مكة المكرمة22 36
المدينة16 28
الرياض12 23
المنامة16 22
أبوظبى15 24
الدوحة16 23
الكويت12 27
دمشق8 26
بيروت16 25
عمان12 23
القدس14 23
غزة17 26
بغداد11 27
مسقط18 24
صنعاء4 20
الخرطوم23 36
طرابلس11 20
تونس9 16
الجزائر4 15
الرباط6 15
نواكشوط16 29 .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى
أنقرة3 19
اسطنبول12 19
اسلام اباد5 22
نيودلهى11 26
جاكرتا24 31
بكين-3 9
كوالامبور24 34
طوكيو2 11
أثينا14 21
روما10 15
باريس-4 5
مدريد-2 8
برلين-2 4
لندن3 7
مونتريال-3 -صفر
موسكو-7 -3
نيويورك3 7
واشنطن-صفر 8.
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>- غدا.. طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء