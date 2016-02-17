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اليوم.. "الفتوى" تنظر طلب وزير التعليم العالى حول مدى صحة انتخابات اتحاد الطلاب

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اليوم.. "الفتوى" تنظر طلب وزير التعليم العالى حول مدى صحة انتخابات اتحاد الطلاب اليوم.. "الفتوى" تنظر طلب وزير التعليم العالى حول مدى صحة انتخابات اتحاد الطلاب
تنظر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طلب الفتوى المقدم من الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والذى يطالب فيه بالفصل فى صحة إجراءات انتخابات اتحاد طلاب ، والتى اجريت خلال الفترة الماضية .

وكان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم بطلب فتوى لمجلس الدولة بشأن تلك الانتخابات التى أجريت فى العاشر من ديسمبر الماضى بمعهد إعداد القادة بحلوان، لإبداء الرأى القانونى حول إعادة الانتخابات من عدمه، قائلا: إنه سيلتزم بقرار مجلس الدولة .

وأضاف الشيحى أنه "استطلع رأى جهة قانونية عليا محايدة يثق الجميع فيها حتى لا يزيد اللغط فى هذا الأمر، وهى مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى الصحيح في انتخابات اتحاد طلاب مصر باعتبارها الجهة المختصة".
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