أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى جبل النهدين ونهم بصنعاء

Google+ Print
طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى جبل النهدين ونهم بصنعاء طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى جبل النهدين ونهم بصنعاء

>جددت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء بعد توقف دام يومين، تركز القصف على ضواحى العاصمة خاصة مديرية نهم فى الشمال الشرقى التى تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ فترة .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوبى العاصمة 3 مرات وسمع دوى انفجارات متتالية بعد القصف كما قصفت قبل فجر اليوم منطقة نقيل عصر ومنطقة نقيل بن غيلان بمديرية "نهم"، واستمرت الطائرات فى التحليق بسماء العاصمة حتى صباح اليوم.

كانت الطائرات قد استهدفت أمس منطقة وادى التخراف بمديرية سنحان جنوب العاصمة مسقط رأس الرئيس السابق ومواقع فى مناطق الحنشات وسوق مسورة بنهم ومديرية الحيمة الداخلية غرب العاصمة مستهدفة مخازن للذخيرة ودوت أصوات انفجارات قوية بسبب القصف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365