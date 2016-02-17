طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى جبل النهدين ونهم بصنعاء

>جددت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء بعد توقف دام يومين، تركز القصف على ضواحى العاصمة خاصة مديرية نهم فى الشمال الشرقى التى تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ فترة .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوبى العاصمة 3 مرات وسمع دوى انفجارات متتالية بعد القصف كما قصفت قبل فجر اليوم منطقة نقيل عصر ومنطقة نقيل بن غيلان بمديرية "نهم"، واستمرت الطائرات فى التحليق بسماء العاصمة حتى صباح اليوم.

كانت الطائرات قد استهدفت أمس منطقة وادى التخراف بمديرية سنحان جنوب العاصمة مسقط رأس الرئيس السابق ومواقع فى مناطق الحنشات وسوق مسورة بنهم ومديرية الحيمة الداخلية غرب العاصمة مستهدفة مخازن للذخيرة ودوت أصوات انفجارات قوية بسبب القصف.

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