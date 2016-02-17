أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور ..شكاوى قائدى السيارات من بروز غرف التفتيش الصحى في الطريق بالخارجة

Google+ Print
بالصور ..شكاوى قائدى السيارات من بروز غرف التفتيش الصحى في الطريق بالخارجة بالصور ..شكاوى قائدى السيارات من بروز غرف التفتيش الصحى في الطريق بالخارجة
ناشد المئات من أهالى مدينة الخارجة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بسرعة التدخل لبحث أسباب انتشار ظاهرة ارتفاع غرف التفتيش الصحى وبروزها عن مستوى الأسفلت فى عدد كبير من شوارع المدينة مما يتسبب فى إلحاق الضرر البالغ بالسيارات ووقوع السير بسبب محاولات تفادى قائدى المركبات لتلك الغرف التى تبرز أغطيتها المعدنية والمتحطمة بسبب اصطدام السيارات بها مما يزيد من حدتها ويتسبب فى تدمير اطارت و"عفشة" السيارات.

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (1)

ورصدت عدسة "اليوم السابع" نماذج لتلك الغرف البارزة عن مستوى الطريق بصورة كبيرة نتيجة الاخطاء الهندسية والقياسات لمستوى انحدار الطريق مما يؤدى لتك المشكلة المتكررة بصورة كبيرة فى اغلب شوارع المحافظة وهو ما استدعى تقدم عدد من المواطنين بشكاوى للمحافظ للتحرك العاجل لبحث اسباب تلك الظاهرة وتلافى تكرارها مرة أخرى.

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (2)

ويقول خيرى طليب فى تصريح خاص " لليوم السابع" أنه كثيرا ما يشاهد اصطدام السيارات المسرعة بتلك الغرف المرتفعة مما يتسبب فى الحاق الاذى بسياراتهم بجانب تكرار الحوادث اثناء محاولة السائقين تفادى تلك الغرف المرتفعة وهى الاخطاء الجسيمة التى يجب على المختصين تفادى تكرارها وبحث كيفية التغلب عليها.

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (3)

ويضيف محمود الخطيب موظف أن سيارته عرضت لضرر كبير نتيجةاصطدامه المفاجىء باحدى تلك الغرف مما تسبب فى تكبده خسائر كبيرة دون داعى بسببعدم التزام الجهات المنفذة للمقاييس والمواصفات الفنية اثناء عمليات الرصف وحفر وتركيب غرف التفتيش الصحى.

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (4)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (5)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (6)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (7)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (8)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (9)

غرف التفتيش الصحى ، الوادى الجديد (10)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"