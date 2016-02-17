بالصور ..شكاوى قائدى السيارات من بروز غرف التفتيش الصحى في الطريق بالخارجة

ناشد المئات من أهالى مدينة الخارجة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بسرعة التدخل لبحث أسباب انتشار ظاهرة ارتفاع غرف التفتيش الصحى وبروزها عن مستوى الأسفلت فى عدد كبير من شوارع المدينة مما يتسبب فى إلحاق الضرر البالغ بالسيارات ووقوع حوادث السير بسبب محاولات تفادى قائدى المركبات لتلك الغرف التى تبرز أغطيتها المعدنية والمتحطمة بسبب اصطدام السيارات بها مما يزيد من حدتها ويتسبب فى تدمير اطارت و"عفشة" السيارات.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" نماذج لتلك الغرف البارزة عن مستوى الطريق بصورة كبيرة نتيجة الاخطاء الهندسية والقياسات لمستوى انحدار الطريق مما يؤدى لتك المشكلة المتكررة بصورة كبيرة فى اغلب شوارع المحافظة وهو ما استدعى تقدم عدد من المواطنين بشكاوى للمحافظ للتحرك العاجل لبحث اسباب تلك الظاهرة وتلافى تكرارها مرة أخرى.

ويقول خيرى طليب فى تصريح خاص " لليوم السابع" أنه كثيرا ما يشاهد اصطدام السيارات المسرعة بتلك الغرف المرتفعة مما يتسبب فى الحاق الاذى بسياراتهم بجانب تكرار الحوادث اثناء محاولة السائقين تفادى تلك الغرف المرتفعة وهى الاخطاء الجسيمة التى يجب على المختصين تفادى تكرارها وبحث كيفية التغلب عليها.

ويضيف محمود الخطيب موظف أن سيارته عرضت لضرر كبير نتيجةاصطدامه المفاجىء باحدى تلك الغرف مما تسبب فى تكبده خسائر كبيرة دون داعى بسببعدم التزام الجهات المنفذة للمقاييس والمواصفات الفنية اثناء عمليات الرصف وحفر وتركيب غرف التفتيش الصحى.



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