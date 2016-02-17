بالصور ..شكاوى قائدى السيارات من بروز غرف التفتيش الصحى في الطريق بالخارجة

ورصدت عدسة "اليوم السابع" نماذج لتلك الغرف البارزة عن مستوى الطريق بصورة كبيرة نتيجة الاخطاء الهندسية والقياسات لمستوى انحدار الطريق مما يؤدى لتك المشكلة المتكررة بصورة كبيرة فى اغلب شوارع المحافظة وهو ما استدعى تقدم عدد من المواطنين بشكاوى للمحافظ للتحرك العاجل لبحث اسباب تلك الظاهرة وتلافى تكرارها مرة أخرى.
ويقول خيرى طليب فى تصريح خاص " لليوم السابع" أنه كثيرا ما يشاهد اصطدام السيارات المسرعة بتلك الغرف المرتفعة مما يتسبب فى الحاق الاذى بسياراتهم بجانب تكرار الحوادث اثناء محاولة السائقين تفادى تلك الغرف المرتفعة وهى الاخطاء الجسيمة التى يجب على المختصين تفادى تكرارها وبحث كيفية التغلب عليها.
ويضيف محمود الخطيب موظف أن سيارته عرضت لضرر كبير نتيجةاصطدامه المفاجىء باحدى تلك الغرف مما تسبب فى تكبده خسائر كبيرة دون داعى بسببعدم التزام الجهات المنفذة للمقاييس والمواصفات الفنية اثناء عمليات الرصف وحفر وتركيب غرف التفتيش الصحى.
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