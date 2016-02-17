ضبط 22 مشتبها بهم و40 محكوما عليهم فى حملات أمنية بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم الأربعاء، عن تمكن قوات الأمن من ضبط 22 مشتبها بهم، وجارى الكشف عنهم سياسيا وجنائيا، وضبط 40 محكوما عليهم، كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 4 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 51 مخالفة متنوعة .

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط مخالفات وهى 34 انتظار خاطئ، و27 بدون رخصة قيادة، و14بدون رخصة تسيير، و27 نموذج 125، و174مخالفات متنوعة، و16 صلاحية فنية، و12 سحب تراخيص، و51 تصالح، و12 مخالفة السرعة "ردار".